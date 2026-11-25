SALVAMENTO MARÍTIMO - Arxiu
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de Canàries ha declarat l'emergència per la situació excepcional de caràcter sanitari, social i de seguretat en El Hierro des de les 15.00 hores d'aquest dimecres per l'arribada "massiva" de persones migrants per via marítima a l'illa més occidental de l'arxipèlag.
A través de la Direcció General d'Emergències, la decisió s'adopta d'acord amb l'actual situació i en aplicació del Pla Territorial d'Emergències de Protecció Civil de la Comunitat Autònoma de Canàries (PLATECA), segons ha informat el departament regional en una nota.
Adverteix l'executiu regional que l'afluència massiva i continuada de persones migrants per via marítima a la illa genera en l'actualitat una situació excepcional que pugues requerir el reforç dels dispositius sanitaris, socials i de seguretat, així com dels serveis d'atenció a la població.
MARCO DE COORDINACIÓ
Així mateix, l'activació del Plateca amb emergència nivell 2 pretén establir un marc de coordinació i suport a les administracions i organismes competents, que permeti mobilitzar els recursos autonòmics de protecció civil i atenció d'emergències necessaris.
En concret, es coordinarà amb el Cabildo de El Hierro, els ajuntaments i les administracions competents la possible habilitació d'espais d'atenció i acolliment temporal, així com la mobilització de mitjans sanitaris, assistencials, logístics i de protecció civil per garantir l'atenció i seguretat de les persones mentre continua la declaració.
A més, puntualitzen, l'activació es mantindrà mentre persisteixi aquest escenari excepcional i puguin requerir-se recursos extraordinaris de suport, adequant a cada moment la mobilització de mitjans a les necessitats identificades i a les sol·licituds dels organismes competents.