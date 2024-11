El Govern avançarà 40 milions d'euros per pagar beques i ajuts a l'estudi d'aquest curs

Aprova els currículums del grau mitjà de Floristeria i dels graus superiors d'Animació i Il·lustració

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimarts dotar la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat d'una bestreta de 40 milions d'euros per avançar el pagament de les primeres resolucions de beques i ajuts d'estudis postobligatoris no universitaris i de necessitat específica de suport educatiu als alumnes d'aquest curs.

La resta de resolucions s'aniran fent efectives progressivament al llarg del curs, per la qual cosa aquest import inicial de 40 milions "es veurà incrementat", informa en un comunicat posterior a la reunió del Consell Executiu.

El Ministeri d'Educació, FP i Esports farà posteriorment el pagament corresponent a la Conselleria, i el departament assenyala que el Ministeri "és el responsable dels fons destinats a les beques i ajuts a l'estudi i la Generalitat l'encarregada de gestionar-los, per això fa aquest avançament en benefici de l'alumnat".

Hi ha dues modalitats d'ajuts que es poden sol·licitar: les beques i ajuts de caràcter general per a batxillerat, FP i altres estudis postobligatoris no universitaris; i els ajuts per a alumnat amb necessitat de suport educatiu.

NOUS CURRÍCULUMS

La Generalitat també ha aprovat aquest dimarts tres nous currículums de cicles d'FP d'arts plàstiques i disseny: el grau mitjà de Floristeria i els graus superiors d'Animació i Il·lustració.

L'objectiu de la Conselleria d'Educació és "adequar tots els currículums d'arts plàstiques i disseny per ajustar-se a les necessitats de les empreses, en paral·lel a l'actualització dels continguts per oferir una formació de qualitat".

Amb aquests tres nous currículums el departament vol "donar resposta a les necessitats del sector a Catalunya i explorar la seva possibilitat d'adequació a les necessitats específiques de l'àmbit socioeconòmic dels centres".