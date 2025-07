El Govern avança en l'impuls de tres grans centres hospitalaris

BARCELONA 23 jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha iniciat els tràmits per impulsar el Pla director urbanístic (PDU) per a la implantació del Campus de Salut-Clínic UB, s'ha reunit aquest dimecres amb la Taula per a l'impuls del nou hospital a les Terres de l'Ebre (Tarragona) i farà el mateix amb la del Campus de Salut de la Regió Sanitària Girona.

Sobre el nou Campus de Salut-Clínic UB, l'acord assolit aquest dimecres pretén establir la definició exacta de l'àmbit on s'haurà de desenvolupar i les característiques de transformació urbanística, informen els departaments de Salut i Territori, Habitatge i Transició Ecològica en un comunicat.

El nou campus pretén la integració de l'hospital amb centres de recerca i docència i amb prou espai per a creixements futurs que permetin dotar el territori d'una infraestructura "de referència a Europa".