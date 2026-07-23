El Govern atribueix la deflagració a Barcelona a l'empresa que arreglava la fuita de gas

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El cap de la divisió d'obra civil d'Infraestructures de la Generalitat, Carles Vacaro, ha atribuït aquest dijous la deflagració per una fuita de gas a les obres de l'estació de metro Plaça de Sants de l'L5 de Barcelona a la companyia que treballava per arreglar la fuita.
En unes declaracions al costat del tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, i el cap de guàrdia dels Bombers de Barcelona, Albert González, ha constatat dues causes: "La primera és l'afectació a la canonada, que és culpa de la nostra màquina, i la segona és la deflagració, que va a càrrec de la companyia".
Vacaro ha explicat que van avisar la companyia de gas en detectar la fuita perquè la reparessin i ha dit que és el procediment habitual en aquests casos i que la flamarada es va produir durant aquests treballs.
Ha afegit que parlaran amb els treballadors ferits quan es recuperin, per aclarir els detalls de l'incident.
També s'ha referit a l'esfondrament d'una paret en un pou de les obres d'Adif entre Montcada i Reixac i el barri barceloní de Sant Andreu, i ha assegurat que "són dues incidències que no tenen res a veure".
FUITA CONTROLADA I RETIRADA DE LA MÀQUINA
Albert González (Bombers) ha remarcat que la fuita ja està controlada i que no hi ha cap risc: "Hem obturat els 4 punts sense incidències i això ha permès que deixi de fluir el gas".
Han controlat i monitorat l'entorn per assegurar que no afecti més llocs i aquest dijous a la tarda hi anirà una grua a retirar la màquina afectada per reobrir la circulació a la carretera de Sants.
"Cal retirar la màquina perquè podria caure a la via pública. Per això estem demanant accelerar al màxim el reemplaçament. D'altra banda, quedaran dos blocs amb el gas tallat que es recuperarà com a tard aquesta nit", ha afegit.