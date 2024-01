El Govern atorga el Premi Nacional de Comunicació a Marc Giró i el de Periodisme a Txell Feixas

També premia la plataforma de continguts 3Cat i l'editorial Grup Gavarres



BARCELONA, 3 gen. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha aprovat atorgar el Premi Nacional de Comunicació al presentador Marc Giró i el Premi Nacional de Periodisme a la periodista Txell Feixas, informa en el document d'acords de Govern després del Consell Executiu d'aquest dimecres.

El jurat ha premiat a Giró per incorporar temes que moltes vegades no es tractaven en els programes d'entreteniment, així com per haver "revolucionat el panorama radiofònic i televisiu amb la seva manera de fer, desacomplexada i trencadora" i per normalitzar la informació cultural en un programa humorístic.

En el cas de Feixas, l'ha reconegut com un "exemple de periodisme rigorós, valent i compromès" i ha destacat la seva trajectòria professional, especialment per la cobertura de conflictes, així com la seva capacitat per explicar les conseqüències d'aquests i per visibilizar el paper de les dones a les zones en les quals treballa.

El Govern també ha atorgat el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa a la nova plataforma en línia de continguts 3Cat per haver llançat una campanya que ha qualificat d'innovadora, original i inclusiva i per la seva aposta per "recuperar unes generacions que havien quedat orfes de continguts en català i mantenir les que durant anys han tingut TV3 com a referent".

Finalment, ha distingit a l'editorial Grup Gavarres en la nova categoria de Premi Nacional de Comunicació de Proximitat per ser un "exemple de periodisme de qualitat" i per fer amb les seves publicacions un exercici de recuperació de la memòria històrica.

L'acte d'entrega dels guardons se celebrarà el 22 de gener en el Casino de l'Aliança del Poble Nou de Barcelona i l'encapçalarà el president de la Generalitat, Pere Aragonès.