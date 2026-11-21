BARCELONA, 21 nov. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat aprovarà aquest dimarts al Consell Executiu el pla per crear 20.000 places residencials fins al 2030 per a gent gran i amb discapacitat a Catalunya.
En declaracions a la premsa, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha assegurat que Catalunya ha de "revertir el temps perdut" en els darrers 15 anys, en els quals la Generalitat no ha construït amb fons propis cap residència pública.
Moreno ha dit que únicament amb la inversió pública no n'hi haurà prou, per la qual cosa faran ús de la col·laboració publicoprivada, així com de la concertació de places: "El que més ens preocupa, més enllà del que pugui dir l'oposició o no, és que la gent gran pugui tenir serveis en el moment en què els necessiti".
Així mateix, ha assenyalat que, en paral·lel, han treballat en la millora de les condicions laborals del sector social, "imprescindible" per trobar treballadors que romanguin en l'àmbit.
SOLUCIONAR LES LLISTES D'ESPERA
El 'Pla 20.000' preveu donar solució a les 19.300 persones que estan actualment en llista d'espera per a una plaça pública en una residència de gent gran (15.000) o amb discapacitat (4.300).
El Govern preveu assolir l'objectiu inicial de 6.000 places --acord d'investidura del PSC-- abans que acabi l'any, havent arribat a 5.378 a mitjans d'aquest novembre, i amb una nova provisió ordinària prevista per a finals del 2026.
Ara, tal com ja va anunciar a finals de setembre el president de la Generalitat, Salvador Illa, el Govern s'ha fixat l'objectiu de crear 20.000 places per al 2030.
A partir d'aquesta data, la Conselleria de Drets Socials destinaria un mínim de 169 milions d'euros anuals per finançar i mantenir les noves places residencials.
NOVES RESIDÈNCIES I FUTURS CONCERTS
El pla inclou la creació de 15 noves residències públiques per a gent gran, 3 de les quals ja estan en fase "molt avançada" de construcció: una a Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), una altra a la Seu d'Urgell (Lleida), i una tercera a Reus (Tarragona).
La resta es construiran progressivament fins al 2040, amb previsió de generar 1.020 places; 4 estan acordades amb la ciutat de Barcelona, i per a la resta la Conselleria està encara "en converses" amb fins a 96 ajuntaments de Catalunya.
La Generalitat concertarà abans del 2030 unes altres 1.900 noves places per a gent gran i 200 per a discapacitat, actualment en construcció, amb fons Next Generation o de la convocatòria de Drets Socials i Inclusió, i aproximadament 433 places per a gent gran i 126 de discapacitat a través de préstecs bonificats de l'Institut Català de Finances (ICF).
Així mateix, hi ha projectes residencials socials, privats o municipals en construcció que ja han sol·licitat la concertació futura de places: 246 en el cas de gent gran, i 54 de discapacitat.
CONCERTACIÓ ACTUAL
El pla preveu concertar un terç de la Capacitat Registral actual (18.000 places) d'aquí al 2030, és a dir, 6.166 noves places concertades per a gent gran i 620 en discapacitat, amb l'objectiu d'"afavorir l'accés en termes d'equitat territorial".
Fonts de la Conselleria apunten que, a causa de les diferències entre preus, en alguns casos, com a Ponent (Lleida i voltants) serà un procés més senzill, mentre que a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a Barcelona ciutat o al cinturó de costa fins a Girona suposarà una inversió més gran.
INCENTIUS A LA CONSTRUCCIÓ
La Generalitat planteja incentivar la construcció privada o per part dels ens locals, cosa que ajudaria, entre d'altres, aquells dels 96 ajuntaments que no acabin amb una residència de construcció 100% pública per part del Govern.
En aquest sentit, preveu fórmules com la reserva de sòl gratuït a canvi d'un percentatge mínim del 40% de places públiques durant determinats anys, encara que per a això s'haurà d'aprovar abans la Llei d'instruments de provisió del Sistema Públic de Serveis Socials, en tràmit al Parlament.
Això permetria, segons els càlculs de la Conselleria, crear 6.500 noves places per a gent gran i 3.500 per a persones amb discapacitat abans del 2030.
En paral·lel al 'Pla 20.000', la Conselleria posarà a disposició del sector dues línies de finançament europeu a través de l'Institut Català de Finances (ICF): una destinada a la construcció, ampliació i reforma d'infraestructures socials, i una altra a la climatització i adaptació a la calor extrema.