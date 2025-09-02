El Govern aprova el projecte de llei de drets culturals catalana

Fixa "obligacions concretes" per als integrants del Sistema Cultural de Catalunya
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha donat aquest dimarts llum verda al projecte de llei de drets culturals, que estableix i garanteix els drets de totes les persones que viuen a Catalunya a accedir a la cultura i a participar en ella.
Els objectius del projecte de llei, que ara entrarà al Parlament, són determinar els drets culturals de les persones que viuen a Catalunya, reforçar la protecció dels drets laborals de les persones que treballen en la cultura, i ordenar el Sistema Cultural de Catalunya --que queda regulat-- i el seu finançament, ha informat la Conselleria de Cultura en un comunicat després del Consell Executiu.
També es fixa promoure la cultura catalana com a "element cohesionador de la pluralitat social del país" i desplegar polítiques interculturals.
El Sistema Cultural de Catalunya està format per administracions públiques amb competències en matèria cultural, entitats i equipaments culturals públics, mitjans de comunicació públics, entitats i equipaments privats que reben suport públic i altres entitats del sector privat que voluntàriament volen adherir-se.
SIS DRETS
El projecte de llei defineix sis drets culturals i fixa "obligacions concretes" als integrants del sistema cultural per garantir-los.
D'aquesta forma per garantir el dret a la identitat cultural i a formar part de la cultura catalana han de promoure la diversitat cultural en programacions i garantir la lliure participació a les manifestacions culturals.
De la mateixa forma, per garantir el dret a l'accés a la cultura ha de descentralitzar l'oferta i afavorir l'accés a col·lectius en risc d'exclusió, i per garantir el dret de participació cultural ha de fomentar la participació en el disseny i desenvolupament de programacions culturals i establir òrgans consultius amb representació de la diversitat social.
El projecte de llei de drets culturals també fixa establir mecanismes contra la censura i fomentar entorns segurs per a la lliure creació per garantir el dret a l'expressió, impulsar el Consell d'Ensenyaments Artístics per subratllar el dret a l'educació i mesures contra la precarietat laboral per garantir els drets laborals.
La consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha manifestat des de l'inici del seu mandat que aquesta és "la legislatura dels drets culturals".