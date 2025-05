El Govern aprova l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil 2025-2030 i el Pla d'acció 2025

Mobilitzarà 700 milions d'euros aquest any

BARCELONA, 20 maig (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat l'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya 2025-2030 i el seu Pla d'acció per al 2025, amb l'objectiu de reduir la pobresa infantil i trencar el cicle intergeneracional de pobresa i exclusió social que pateixen nens i adolescents de Catalunya.

El Pla d'acció 2025 mobilitza més de 700 milions d'euros i recull accions específiques de tots els departaments previstos per a aquest any i el pressupost per a cadascun dels eixos, informa el Govern en un comunicat posterior al Consell Executiu d'aquest dimarts.

L'Estratègia i el pla d'acció desenvolupen el marc general d'actuació presentat el 2024 i recopilen, entre d'altres, quins són els principals objectius estratègics, els principis d'actuació que guien el conjunt d'actuacions i els set eixos en què es desplegaran les mesures.

En concret, els eixos són prestacions i ajuts; educació, èxit escolar, lleure educatiu i llengua; alimentació saludable; salut; habitatge i pobresa energètica; ocupabilitat de les famílies amb fills a càrrec, i eix transversal de polítiques contra la pobresa infantil "basades en l'evidència".

L'Estratègia compta amb un Comitè Interdepartamental integrat per representants de 12 departaments de la Generalitat, coordinat pel de Drets Socials i Inclusió, i amb un Comitè Assessor per assessorar en el seu disseny, desenvolupament i implementació.

Entre d'altres, inclou la reforma de la renda garantida de ciutadania amb perspectiva d'infància, el desplegament del complement d'infància Capi i l'ingrés mínim vital, mesures contra l'abandonament escolar prematur i polítiques de prevenció i abordatge de l'obesitat infantil.

L'Estratègia de lluita contra la pobresa infantil a Catalunya 2025-2030 i el Pla d'Acció 2025 podran consultar-se en el web de la Conselleria de Drets Socials i Inclusió.