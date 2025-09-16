El Govern aprova una declaració pel Dia contra l'Explotació Sexual i aposta per erradicar-la

BARCELONA 16 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat aquest dimarts una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'Explotació Sexual i el Tràfic de Dones, Nenes i Nens, que es commemora el pròxim 23 de setembre, en què aposta per sensibilitzar i erradicar aquest tipus de violència masclista.
La declaració subratlla la necessitat d'abordar aquesta problemàtica amb un "enfocament integral i multidisciplinari", per protegir així els drets humans de les víctimes, informa en un comunicat després de la celebració del Consell Executiu.
A més, pretén reforçar el compromís col·lectiu per eliminar aquestes pràctiques a través d'accions coordinades a escala local, nacional i internacional, a banda de promoure l'adopció de polítiques públiques i el reforç de la cooperació internacional per posar fi a l'explotació sexual i al tràfic de dones, nenes i nens.