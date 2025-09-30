El Govern aprova un crèdit de 88 milions per finançar la nova promoció de 850 mossos

BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha tramitat una generació de crèdit de 88.675.769 euros per al pressupost de la Conselleria d'Interior i Seguretat Pública en la dotació de 850 places de la categoria de mosso de l'escala bàsica del cos policial, els participants de la qual hauran finalitzat les pràctiques aquest octubre i seran nomenats en cas de superar el procés.
El 20 de desembre del 2022 es va aprovar un acord de govern per aprovar l'oferta d'ocupació pública que incloïa aquestes places, i el 2023 la Comissió Mixta d'Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat (CMAEF) va aprovar determinar l'import que l'Estat transferirà a la Generalitat per cada mosso en actiu durant el període 2024-2025, informa el Govern en un comunicat després del Consell Executiu d'aquest dimarts.
De fet, l'article 9.2 de la Llei 2/2023 de pressupostos de la Generalitat per al 2023 --actualment prorrogats-- preveu amb caràcter excepcional que es poden ordenar pagaments sense que s'hagi produït l'ingrés, en cas que siguin necessaris per atendre despeses de personal.