El Govern aprova contractar quatre radars de remolc per als punts amb més accidents

BARCELONA, 20 juny (EUROPA PRESS) -

El Govern ha aprovat aquest dimarts la contractació per part del Servei Català de Trànsit (SCT) de quatre radars de remolc per instal·lar-los durant el 2024 a diferents punts de la xarxa viària de Catalunya amb una alta concentració d'accidents i "on la velocitat excessiva és un factor recurrent".

Així ho han explicat en un comunicat després de la reunió del Consell Executiu, en el qual han detallat que el contracte també inclou el subministrament de l'equipament perquè el SCT dugui a terme una gestió centralitzada de les infraccions captades per aquests cinemòmetres, perquè quedin inclosos en el sistema integrat de cinemòmetres de Trànsit.

L'import total del contracte és d'1.067.391,02 euros i, segons expliquen, els radars de remolc es poden moure fàcilment i permeten efectuar controls de velocitat durant dies a diferents ubicacions de la xarxa viària.