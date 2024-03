El Govern aplicarà noves mesures de seguretat en presons en 48 hores i veu "il·legal" el bloqueig

Donarà dispositius de comunicació i emergència i sempre hi haurà almenys dos treballadors en la cuina



BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Justícia, Drets i Memòria de la Generalitat, Gemma Ubasart, ha anunciat que compten amb tres mesures de seguretat per implementar en les pròximes 48 hores a les presons davant de les protestes i el bloqueig que la portaveu del Govern, Patricia Plaja, ha titllat de "il·legal, perquè no hi ha una vaga convocada".

Ho han dit en roda de premsa aquest dilluns a la tarda després de la reunió del gabinet de crisi per la situació a les presons, a la qual també han acudit el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, i la vice-presidenta del Govern, Laura Vilagrà.

Ubasart ha explicat que donaran dispositius de comunicació i emergència a tot el personal que treballa a les presons a través del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (Cire), i estipularan que usar-los sigui obligatori.

Ha afirmat que en un marge de dos dies també faran que hi hagi personal de vigilància en els serveis bàsics que presta a les presons el Cire, l'empresa pública per a qui treballava la cap de cuina de Mas d'Enric (Tarragona) assassinada la setmana passada a mans de un pres que després es va suïcidar.

I reforçaran el personal dels serveis de cuina de manera que sempre hi hagi almenys dos treballadors en cada torn, i Ubasart ha afegit que treballen en altres mesures "a un termini de 30 dies, que tindran una implementació relativament immediata".

La consellera ha instat de nou als sindicats de presons a reunir-se --els ha convocat per al dimarts al matí però han mostrat la seva intenció de no acudir-- per abordar "mesures efectives, realistes i possibles" i compartir-los informació sobre la investigació interna que ha obert el departament.

INVESTIGACIÓ

Preguntada per si hi havia alguna relació o incident previ entre la cap de cuina de Mas d'Enric i el pres que la va assassinar, Ubasart ha contestat que no tenen constància que la dona "hagués demanat que l'intern fos apartat o alguna informació d'aquest tipus".

"Aclarir tots els interrogants que encara hi ha entorn de la mort de Núria sabem que és necessari, però també per respecte a la seva memòria i a la seva gent no cal fer un ús interessat d'un fet absolutament tràgic", ha reclamat Plaja, que a continuació ha demanat fugir de discursos populistes o tramposos.

Sobre la necessitat d'aclarir l'ocorregut, Plaja també ha dit: "L'únic responsable de la mort de Núria és aquella persona que la va matar, però necessitem saber com Govern i sobretot necessiten saber-ho els seus familiars, amics i companys de feina, com va poder passar el que va passar?".

DESCARTA LA DIMISSIÓ DE CALDERÓ

Preguntada per si el secretari de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima, Amand Calderó, ha posat el seu càrrec a la seva disposició en algun moment --atès que el seu cessament és condició dels sindicats per negociar--, Ubasart ha replicat que "no ha estat mai sobre la taula la possibilitat d'una renúncia o un cessament".

"Calderó és la figura que crec que pot comandar millor el sistema i una crisi com la qual tenim davant", ha afegit Ubasart, que ha afirmat que la seva experiència i currículum ho avalen.