Publicat 09/09/2025 19:59

El Govern anuncia mesures per millorar l'embassament del Foix i reduir els riscos d'inundació

Instant de la reunió entre el Govern i els ajuntaments de Castellet i la Gornal, Cubelles i Cunit.
ACA

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciat mesures per millorar el funcionament de l'embassament del Foix i reduir els riscos d'inundació en el seu tram final, ha informat l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) en un comunicat.

S'ha tractat en una reunió aquest dimarts entre representants del Govern, encapçalats per la directora general de Transició Hídrica, Concha Zorrilla, i el director de l'ACA, Josep Lluís Armenter, i representants dels ajuntaments de Castellet i la Gornal, Cubelles (Barcelona) i Cunit (Tarragona).

L'ACA s'ha compromès a iniciar la redacció del projecte constructiu per canviar les comportes del desguàs de fons per poder incrementar el volum de sortida d'aigua; i també es preveu realitzar actuacions en el tram final del riu Foix per reduir els riscos d'inundació a través de la construcció de motas.

