El Govern ampliarà l'oferta de cursos del C2 de català amb més de 1.000 places noves

BARCELONA 4 febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ampliarà l'oferta dels cursos de nivell C2 de català a través d'un acord amb els sindicats i les entitats que permetrà crear 1.000 places públiques noves.

A partir de l'abril, sindicats i associacions obriran els cursos tant presencials com en línia, començant una etapa de "col·laboració més àmplia" entre la Conselleria de Política Lingüística de la Generalitat i les entitats, informa la conselleria en un comunicat d'aquest dimarts.

Les entitats implicades són l'Associació de Mestres Rosa Sensat, el Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya, CCOO - Fundació Paco Puerto i UGT - Institut per al Desenvolupament de la Formació i l'Ocupació (IDFO).

Per la seva banda, el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) també ampliarà les places dels seus cursos i coordinarà i certificarà els cursos impartits per sindicats i entitats.

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que les noves mesures faciliten que els docents i futurs docents arribin a les aules amb un coneixement "sòlid" del català, i contribueixen a millorar la qualitat lingüística en sectors estratègics com el periodisme i l'educació.