El Govern ampliarà en 50.000 places els cursos de català fins a arribar a les 150.000

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 21 abr. (EUROPA PRESS) -
El conseller de Política Lingüística de la Generalitat, Francesc Xavier Vila, ha assegurat que el Govern oferirà 50.000 places més per als cursos de català 2026-27, un 50% més, fins a arribar a les 150.000, per tal de fer front a la demanda de persones migrants que vulguin renovar el permís de residència i treball després de la regularització.
La mesura, que s'aprovarà en el Consell Executiu d'aquest dimarts, suposarà crear "moltes més places" dels nivells A1 i A2, que són els que necessiten els qui renovin els permisos, ha dit en una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press.
Les places es materialitzaran en més alumnes a les classes de llengua del Consorci per a la Normalització Lingüística i de les escoles d'adults, a més d'afegir-se a les subvencions a ajuntaments petits perquè puguin promoure el català amb trobades amb nadius.
CRÍTIQUES A LA REGULARITZACIÓ
Preguntat per les crítiques al Govern pel fet que el català no sigui indispensable en el procés de regularització extraordinària, Vila ha explicat que la regularització afecta gent que fa poc temps que és a Catalunya i que "des del primer moment" es va decidir que no hi hauria requisit lingüístic per a aquest col·lectiu.
En canvi, ha expressat que el Govern va presentar una esmena al projecte de regularització perquè en la primera sol·licitud de pròrroga del permís de residència i treball --que es fa al cap d'un any-- sí que es demanés el requisit de nivell de la llengua catalana.
CRIDA AL MÓN EMPRESARIAL
Vila ha defensat que la Generalitat vol convertir el català en un element "essencial" en el procés d'integració de les persones migrants i ha demanat col·laboració al món empresarial.
"El que és absolutament claríssim és que l'empresa ha d'assumir la seva responsabilitat social, i en aquest país això també passa per la responsabilitat social en l'àmbit de la llengua", ha dit.
Ha afegit que la seva conselleria treballa en una línia de subvencions perquè les empreses puguin fer aquest "acolliment" lingüístic.