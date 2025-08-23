El Govern amplia l'oferta de serveis digitals per a catalans residents a l'estranger

S'accedirà a 22 tràmits nous en beques i premis, salut, talent i memòria històrica
BARCELONA, 23 ago. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha ampliat l'oferta de serveis digitals dirigits als catalans residents a l'estranger amb la incorporació de nous tràmits en els àmbits de beques i premis, salut, talent i memòria històrica.
Així, l'oferta passa dels 122 tràmits que s'ofereixen actualment a 144, un augment del 16,44%, informa la Conselleria d'UE i Acció Exterior en un comunicat aquest dissabte.
El conseller, Jaume Duch, ha subratllat que els catalans que viuen fora "també són una prioritat" i que aquests nous tràmits els facilitaran la vida pràctica.
En l'àmbit de la salut, a partir d'ara els catalans a l'exterior poden gestionar l'alta en l'aplicació La Meva Salut i la programació de visites als centres d'atenció primària.
També poden participar en tràmits per demanar beques i premis com les Beques Catalunya Internacional, els ajuts Canigó - Francesc Vendrell, beques per a la traducció d'obres literàries i premis com el Premi Internacional Catalunya o el Premi Ramon Margalef d'Ecologia.
En l'àmbit de talent s'incorporen dos tràmits per acreditar professionals com a assessors o mentors en el marc dels programes de l'agència Acció, de la Generalitat.
"COMPROMÍS" AMB LA MEMÒRIA HISTÒRICA
Entre els nous serveis digitals, n'hi ha diversos que s'emmarquen en el "compromís amb la recuperació de la memòria democràtica", segons destaca el Govern.
En aquest sentit, s'habiliten tres tràmits: la recerca de documentació de les persones que van patir la guerra civil, la recerca de persones desaparegudes durant el conflicte i la sol·licitud d'indemnitzacions, a més d'un nou servei específic per a la reparació jurídica de les víctimes.