El Govern amplia a càrrecs institucionals la xarxa d'emissores segures per a situacions d'emergència

BARCELONA 20 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern de la Generalitat ha ampliat la xarxa de Radiocomunicacions d'Emergència i Seguretat de Catalunya (Rescat), amb 58 noves emissores per a les principals institucions de Catalunya, entre elles membres del Govern, el president del Parlament i líders dels grups parlamentaris.
Aquests dispositius permetran una comunicació directa, segura immediata i independent de les infraestructures convencionals en contextos crítics i d'apagada, informa el Departament de Presidència, Telecomunicacions i Transformació digital en un comunicat aquest dissabte.
Aquesta setmana es lliuraran als membres de l'equip de Govern: president, consellers, secretaris generals, secretaris sectorials vinculats a la gestió d'emergències i delegats territorials i, pròximament, es lliuraran al president del Parlament i els líders dels grups parlamentaris.
Aquestes noves emissores se sumen als 38.000 dispositius que donen servei a més de 50.000 usuaris, principalment a cossos operatius d'emergències i també a alcaldes i alcaldesses.
Segons el Departament aquesta mesura busca "garantir la comunicació institucional en situacions d'emergència" i s'ha organitzat una formació específica sobre el funcionament de les emissores i els protocols en situació de crisi.
Els dispositius compten amb canals configurats per coordinar-se directament amb Protecció Civil de la Generalitat i el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) de Protecció Civil.
REVISIÓ D'EMISSORES
També es farà una revisió de les emissores operatives de la xarxa Rescat, especialment en l'àmbit local, i s'enviarà un catàleg de bones pràctiques per garantir un bon funcionament, amb l'objectiu que els 947 municipis catalans estiguin ben connectats a la xarxa.
Rescat està dissenyada per garantir el funcionament en condicions extremes, protegir la confidencialitat mitjançant xarxes encriptades, prioritzar les comunicacions en funció de la urgència, donar servei a zones de dificil transmissió com a zones rurals o zones urbanes densament poblades i oferir una gestió i supervisió centralitzada amb monitoreig constant.