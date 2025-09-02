El Govern allarga un any el procés d'acreditació de residències per poder tenir places públiques

Ho prorroga fins a octubre de 2026 perquè les entitats adeqüin les seves instal·lacions
BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha aprovat allargar un any, fins a octubre de 2026, el procés d'acreditació de les entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, com a residències i serveis de l'àmbit social, per demostrar que compleixen els estàndards de qualitat per tenir places públiques.
Ho ha aprovat en el Consell Executiu d'aquest dimarts i, d'aquesta manera, "reconeix la complexitat del procés i dona més temps a les entitats" per adequar les seves instal·lacions i garantir la qualitat de la xarxa, informa la Generalitat en el document d'acords de Govern.
La valoració de l'acreditació inclou 9 aspectes que les entitats han de complir: carta de serveis i compromisos amb els usuaris; protocol d'acolliment, estada i baixa del servei; model d'expedient d'atenció personalitzada i estàndards de qualitat en l'organització i el personal.
També preveu que compleixin la presentació dels comptes anuals; la normativa aplicable segons la tipologia de servei; un Pla d'Autoprotecció; un pla de manteniment de les instal·lacions; i un protocol de neteja.
El nou termini dona més temps a les entitats per adaptar-se, però també per "trobar una solució per a aquells centres que no puguin fer-ho", i en aquests casos, s'estudiarà la possibilitat d'altres usos socials pels quals sí puguin acreditar-se.
ADAPTACIÓ
A més, el Govern garanteix que "cap persona usuària de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública es quedarà desatesa com a conseqüència del procés d'acreditació", ja que continuaran rebent el servei a la mateixa plaça o es buscarà una altra.
Per poder facilitar l'adaptació dels equipaments, les Conselleries de Drets Socials i Inclusió i Economia i Finances han posat a disposició de les entitats una línia de préstecs bonificats de 50 milions d'euros.
D'altra banda, el Govern manté el compromís d'obrir 6.000 places en el conjunt del sistema de serveis socials en aquesta legislatura.