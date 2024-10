El Govern alerta via mòbil de restriccions de mobilitat al sud de Tarragona

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha enviat una alerta via mòbil a les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta per sol·licitar a la població que restringeixi la mobilitat i que extremi les precaucions en zones inundables, segons ha comunicat en un missatge a X recollit per Europa Press.

A través del seu compte oficial d'X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'alerta s'ha enviat al mòbil dels veïns dels municipis "en risc per pluges torrencials durant les pròximes hores".

Illa ha instat la ciutadania a extremar la precaució i a seguir tots els consells i recomanacions dels serveis d'emergències.

El Govern ha pres aquesta mesura després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi emès un avís d'observació de perill màxim per pluges intenses a les comarques del Baix Ebre, el Montsià i la Terra Alta (Tarragona) i per perill alt a la Ribera d'Ebre (Tarragona) aquest dijous al matí.

S'estima que en aquestes comarques es puguin superar els 40mm en 30 minuts i que les precipitacions persisteixin durant les pròximes dues o tres hores; també es manté l'alerta moderada per pluges intenses al Baix Camp i el Priorat (Tarragona).