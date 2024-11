El Govern alerta via mòbil de possibles pluges torrencials al sud de Tarragona

TARRAGONA 2 nov. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha enviat aquest dissabte al migdia una alerta als mòbils a les comarques del Montsià, Terra Alta, Ribera d'Ebre i Baix Ebre (Tarragona) davant de la probabilitat de pluges intenses que en les pròximes hores poden ser continuades i torrencials en aquestes zones.

Segons ha informat l'organisme en un missatge a X recollit per Europa Press, tot i que en un punt concret no estigui plovent, pot baixar aigua amb intensitat per rieres i barrancs, i pot hi haver lliscaments de terres.

"Cal extremar precaucions, evitar els desplaçaments innecessaris i allunyar-se de les rieres i els torrents", ha advertit.