El Govern alerta que el fentanil és "50 vegades més potent que la morfina i molt més addictiu"

Els Mossos mostren preocupació malgrat que Salut diu que "no es pot parlar que hi hagi fentanil a Catalunya"

El sots-director general d'Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la Conselleria de Salut de la Generalitat, Joan Colom, ha manifestat que "el fentanil és 50 vegades més potent que la morfina i molt més addictiu".

En una entrevista a Europa Press, Colom ha explicat que aquest opioide sintètic té "un temps de vida mitjà molt curt i l'impacte és molt important, per la qual cosa hi ha un risc elevat de sobredosi".

Els efectes que busquen els usuaris és l'analgèsia, l'eufòria, la reducció de l'ansietat i de l'estrès, tot i que aquesta droga també provoca al·lucinacions, agitació, desorientació i insuficiència respiratòria, "la qual cosa moltes vegades causa la mort".

Per contra, Colom ha destacat la importància de distingir l'ús del fentanil en l'àmbit de les addiccions i com a medicament prescrit "correctament".

HISTÒRIA DEL FENTANIL

Ha explicat que, als Estats Units, el Canadà i part de Mèxic, en els anys 90, la indústria va promocionar l'ús d'opioides per a pacients en tractament de dolor crònic, i els experts van assegurar que "no comportava un problema d'addicció a mitjà o llarg termini".

"Això és un error, perquè el dolor crònic no s'ha de tractar amb aquests opioides. Anys després, la ciutadania estava molt enganxada a l'oxicodona i l'Agència Americana va veure que sí que produïen addicció i va tallar de soca-rel la prescripció d'aquests fàrmacs, la qual cosa va comportar que molta gent es busqués la vida al carrer i que el 2013 es constatessin les primeres dosis de mortalitat", ha detallat.

NO HI HA ADDICCIÓ A CATALUNYA

"La situació a novembre del 2023 és que, afortunadament, ara i aquí, no es pot parlar que hi hagi fentanil a Catalunya ni a la resta d'Espanya", ha emfatitzat.

Ha assegurat que, en cas que el fentanil arribés a Catalunya, "les polítiques de drogues aquí són universals, gratuïtes i els usuaris no s'haurien de buscar la vida enlloc si es volguessin tractar, ja que hi ha 63 centres de tractament substitutiu que els receptarien metadona o buprenorfina".

NO HA AUGMENTAT LA PRESCRIPCIÓ

Respecte a la prescripció del fentanil, segons dades de CatSalut, Colom ha sostingut que no ha augmentat en els últims anys: hi ha les mateixes dosis diàries per cada 1.000 habitants que el 2017 i, a més a més, ha manifestat que hi ha mecanismes de control i de seguretat i "els serveis sanitaris estan preparats".

"El 2022 hi havia 0,29 dosis diàries per cada 1.000 habitants. Aquest any hi ha 0,27 dosis diàries; el 2020, 0,31 i, el 2017, 0,28. No ha crescut ni el consum ni la venda de prescripció de fentanil", ha assegurat Colom.

MOSSOS D'ESQUADRA

Segons han explicat fonts dels Mossos d'Esquadra, el fentanil els "preocupa moltíssim perquè és una substància que causa un perjudici molt greu per a la salut i genera moltes morts per sobredosi".

"No hem trobat entrades de fentanil a Catalunya, tot i que sempre ha existit aquí com a medicament. Perquè entri una droga nova hi ha d'haver un element disruptor, que és bàsicament el col·lapse del mercat i que no faci diners", han afegit les mateixes fonts.

HOSPITAL CLÍNIC

El responsable de la Unitat de Toxicologia Clínica de l'Hospital Clínic, Emilio Salgado, ha explicat que del total de pacients atesos per intoxicacions a causa de derivats de l'opi aquest 2023 no han trobat cap cas de fentanil.

Fins l'octubre d'aquest 2023 han fet 336 anàlisis i no han trobat mostres d'aquest opioide: "El fentanil és ultramarginal", ha dit.