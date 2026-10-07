Govern i Ajuntament compren l'edifici de Sant Andreu (Barcelona) i frenen el seu desnonament

BARCELONA, 7 Oct. (EUROPA PRESS)
El desnonament del bloc Llenguadoc 74 de Barcelona, en el districte de Sant Andreu, s'ha suspès aquest dimecres sobre les 19.45 hores, després que el Govern i l'Ajuntament de Barcelona hagin arribat a un acord amb la propietat per comprar la finca amb el recentment creat Fons d'Emergència Habitacional de la Generalitat.
Unes 300 persones han celebrat la notícia enfront del bloc, on viuen 32 persones, després de 12 hores d'espera, mentre els Mossos d'Esquadra han desmuntat el seu operatiu policial.
El tinent d'alcalde d'Habitatge de Barcelona, Jordi Valls, ha assegurat que "Govern i Ajuntament han aconseguit un acord, però també ha estat possible gràcies a que els moviments socials són capaços de mobilitzar-se".
Valls, que ha comparegut aquest dimecres a la tarda en l'Ajuntament junt amb la secretària d'Habitatge de la Generalitat, Lídia Guillén, ha posat en valor el Fons creat pel Govern.
Assegura que aquest fons ha permès que "gent que tenia un pis pugui seguir vivint en ell" i també ha destacat la importància de les mesures que es volien aprovar en el Congrés i que no van tirar endavant, ha recordat, pels vots contraris de PP, Vox i Junts.
LÍDIA GUILLÉN
Guillén ha celebrat que "les persones afectades podran seguir a la seva casa", i ha assegurat que no és la primera vegada que s'atura un desnonament a Catalunya, la qual cosa demostra que les mesures assistencials (els Serveis Socials de l'Ajuntament portaven fent un seguiment de l'edifici des de fa dos anys) tenen resultats.
"El dret a l'habitatge en crucial a Catalunya, no és només el dret de qui pot perdre la seva casa, sinó també el de la mare que no arriba a fi de mes i no pot pagar el lloguer, o el del jove que no té accés a un habitatge", ha afegit, després de qualificar de crucial el Fons creat pel Govern.
Guillén ha assegurat que el compromís de les administracions no s'acaba aquí i que lluitaran per garantir "estabilitat i dignitat".
TSJC
Per la seva banda, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha emès un comunicat en el qual informa de la suspensió del desnonament programat per a aquest dimecres "a petició de la part propietària després que s'hagi arribat a un acord amb la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per a la compra de l'immoble".
COSHAC
Des de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, la seva portaveu Marta Espriu s'ha mostrat satisfeta amb haver frenat el desnonament i ha carregat contra el PSC per "posar-se la medalla" d'haver-ho fet.
"Si no hagués estat per l'organització de les veïnes, aquest desnonament no s'hauria frenat. Els interessava molt poc que el seu policia executés el desnonament amb violència", ha dit Espriu, que ha assegurat que la decisió de l'Ajuntament de Barcelona es deu a un acte de campanya electoral previ a les eleccions generals del proper 29 de Novembre.