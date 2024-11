El Govern ajudarà als municipis catalans sense pla obligatori de Protecció Civil

BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que des del Govern donaran ajuda tècnica i econòmica als municipis catalans en risc d'inundació que actualment no tenen el pla obligatori de Protecció Civil perquè el tinguin "vigent i actualitzat".

Així ho ha dit en una roda de premsa aquest dilluns a la tarda, després d'encapçalar el comitè de seguiment de la DANA al Palau de la Generalitat per avaluar la situació a les zones més afectades pel temporal.

"La DANA ens ha demostrat que hem de preparar-nos millor per al canvi climàtic, hem de revisar com ens protegim i com ens coordinem. Tot el que no fem avui, ho pagarem molt car demà", ha dit.