El Govern activarà 2,5 milions per a un campus universitari a Vilafranca del Penedès (Barcelona)

BARCELONA 13 abr. (EUROPA PRESS) -
La Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat activarà una aportació de 2,5 milions d'euros a favor de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès (Barcelona) per impulsar un nou campus universitari al municipi.
Es destinaran a l'edificació d'un futur campus per reforçar els estudis ja implantats del grau d'Infermeria, que ara s'imparteixen a l'estació enològica, a més d'incorporar noves disciplines adaptades a les necessitats del territori, informa el departament en un comunicat aquest dilluns.
La consellera Núria Montserrat ha participat aquest mateix dilluns en l'acte de signatura del conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès amb l'objectiu de "consolidar i potenciar" l'educació superior a la localitat.
Montserrat ha remarcat que invertir en salut és "estratègic per al país i aquest projecte de campus universitari arrela la formació al territori i fa que el talent s'hi pugui desenvolupar", a més de valorar que la iniciativa parteix d'un procés de diàleg amb la universitat i amb el territori.
L'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, ha defensat l'ampliació de l'oferta universitària a la ciutat: "Esperem continuar creixent en la formació en l'àmbit de la salut i de les TIC d'acord amb la URV i sempre en sintonia de les demandes del territori".
El rector de la URV, Josep Pallarès, ha afirmat que "Vilafranca mereix un pas més, un salt endavant" i que analitzaran les necessitats formatives per facilitar que la ciutadania tingui les condicions per formar-se i poder treballar al territori.