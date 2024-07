El Govern activa un avís preventiu per contaminació a Barcelona i Terres de Ponent (Lleida).

BARCELONA, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica a causa de nivells elevats de partícules en suspensió a la Zona de Protecció Especial (ZPE) de la conurbació de Barcelona i les Terres de Ponent (Lleida).

La principal causa és la intrusió de pols africana que, des d'aquest dimarts, està afectant el territori català elevant la mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), ha informat el departament aquest dimecres en un comunicat.

La mitjana diària dels nivells de PM10 en l'ambient atmosfèric d'aquest dimarts va superar el valor de 50 micrograms per metre cúbic en 4 estacions de mesurament: les de Lleida, Juneda (Lleida), Montcada i Reixac i L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

La previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats durant aquest dimecres, atès que la intrusió de pols africana persistirà i "les condicions de dispersió no milloraran significativament".

L'avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d'un episodi ambiental i s'activa per reduir les emissions de contaminants, com les partícules emeses per causa de les activitats humanes, que s'afegeixen a les ja presents en l'atmosfera per motius naturals.