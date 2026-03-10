El Govern acorda amb l'escola concertada millorar el seu finançament amb 390 milions fins al 2030

Illa veu l'acord com "un nou exemple de sentit de país i de sentit de responsabilitat"
BARCELONA, 10 març (EUROPA PRESS) -
La Generalitat ha acordat amb les patronals de l'escola concertada una "millora progressiva" del seu finançament, amb la inversió de 390 milions d'euros al llarg de 5 exercicis pressupostaris, entre 2026 i 2030.
En la signatura de l'acord aquest dimarts al Palau de la Generalitat, el president del Govern, Salvador Illa, ha afirmat que "és de justícia parlar també avui d'un acord històric", després del que es va assolir dilluns amb CCOO i la UGT per als docents de la pública.
Illa ha afirmat que en un context extraordinari a causa de diverses guerres, amb aquest acord es dona "un nou exemple de sentit de país i de sentit de responsabilitat", i ha reivindicat el paper de l'escola concertada a Catalunya
"Si volem que el sistema educatiu català iniciï un canvi de millora, hem de ser ambiciosos i adoptar una actitud transformadora", i qualifica aquest acord d'històric i que permet dotar la concertada dels recursos per continuar exercint la seva tasca.
A més a més, ha mostrat el compromís d'avançar cap a una equiparació progressiva de les condicions dels centres que integren la xarxa de serveis d'educació de Catalunya, "per poder assumir de manera efectiva aquesta equitat".
DALMAU
El conseller de Presidència i actual conseller d'Educació i Formació Professional, Albert Dalmau, ha detallat que dels 390 milions d'euros, 193,1 són per a l'activitat ordinària de funcionament, 155,9 per a dotacions de plantilla, que "no s'actualitzaven des del curs 1995-1996", i 41,9 milions per a motxilles escolars.
Dalmau assegura que aquest acord preveu una millora progressiva del finançament d'aquestes escoles, per revertir la situació d'"infrafinançament que pateix" i amb la voluntat de reforçar la lluita contra la segregació escolar en el conjunt del sistema educatiu.
"Un país en el qual un nen fracassa, fracassem tots com a societat. Un país en el qual un nen avança, és un país en el qual som capaços d'oferir un espai d'esperança per al progrés col·lectiu. Signem un acord ambiciós però també concret, perquè millora el finançament, actualitza estructures que s'havien quedat desfasades i reforça l'equitat", afegeix.
ACORD
L'acord per a la millora del finançament de la concertada l'han subscrit les patronals Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Agrupació Escolar Catalana, Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya, Federació Catalana de Centres d'Ensenyament i la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya.
La secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz, ha destacat que Catalunya "té una riquesa important, que és que les entitats socials, que s'han implicat des de fa segles en l'educació d'aquest país", i remarca que és un model molt característic.
Considera que aquest acord és "un primer pas" i que incideix en l'increment de recursos per a l'escola d'iniciativa social, tant per a les despeses de funcionament com per als professionals que hi treballen.
Del nou acord destaca les dotacions de plantilles, ja que lamenta que la concertada està "atenent la diversitat del segle XXI amb plantilles del 1995", a més de la millora dels ajuts per a les motxilles escolars, per a l'alumnat vulnerable que aquestes escoles tenen escolaritzats.