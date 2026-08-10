El Govern aclareix que la xifra de persones que van arribar a Ceuta en l'entrada massiva es manté en 72.000

Marcos Moreno - Europa Press
MADRID 10 ago. (EUROPA PRESS) -
La xifra de persones migrants que van arribar a Ceuta durant l'entrada massiva del 30 de juliol no s'ha elevat i es manté en 72.000.
D'acord amb fonts del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica, la xifra no s'ha elevat, en referència a les declaracions ofertes pel ministre Ángel Víctor Torres en una compareixença a Ceuta aquest dilluns, on va parlar de 80.000 persones.
No obstant això, des del Departament incideixen que Torres el que va fer va ser dimensionar la situació del 30 de juliol comparant-la amb la població de Ceuta. "La xifra no s'ha elevat en cap cas", han recalcat.
Va ser el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, qui va xifrar el dimarts 4 d'agost l'entrada massiva de migrants en 72.000 persones. Segons ha afirmat Torres aquest dilluns, "en qüestió de 24 a 48 hores la majoria van tornar".