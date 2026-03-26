Actualitzat 26/03/2026 11:17

Gossos tornen amb un concert en el Festival Sons del Món de Roses

Cartell del concert de Gossos amb Lax'n'Busto en el Festival Sons del Món de Roses
GIRONA 26 març (EUROPA PRESS) -

La banda Gossos torna als escenaris i oferirà en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) el seu únic concert de l'any l'1 d'agost, compartint jornada amb Lax'n'Busto, grup que els va apadrinar als seus inicis i que celebra el seu 40è aniversari.

Les dues bandes tornen a coincidir sobre el mateix escenari després de 20 anys amb un concert a la ciutadella de Roses les entrades per al qual es posaran a la venda divendres, informa aquest dijous el festival en un comunicat.

Amb més de 30 anys als escenaris, Gossos va fer una gira de comiat el 2024 i per primera vegada tornen en aquest concert del Sons del Món, i el seu component Natxo Terrés ha dit que els venia de gust retrobar-se en aquest concert amb Lax'n'Busto.

El grup Lax'n'Busto, després de la seva gira de trobada, està immers en un tour per celebrar el seu 40è aniversari i en el qual repassen els clàssics de la seva carrera.

Aquesta nova confirmació del Sons del Món s'afegeix a un cartell en el qual ja figuren Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma i Rosana.

