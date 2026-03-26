Gossos tornen amb un concert en el Festival Sons del Món de Roses

GIRONA 26 març (EUROPA PRESS) -
La banda Gossos torna als escenaris i oferirà en el Festival Sons del Món de Roses (Girona) el seu únic concert de l'any l'1 d'agost, compartint jornada amb Lax'n'Busto, grup que els va apadrinar als seus inicis i que celebra el seu 40è aniversari.
Les dues bandes tornen a coincidir sobre el mateix escenari després de 20 anys amb un concert a la ciutadella de Roses les entrades per al qual es posaran a la venda divendres, informa aquest dijous el festival en un comunicat.
Amb més de 30 anys als escenaris, Gossos va fer una gira de comiat el 2024 i per primera vegada tornen en aquest concert del Sons del Món, i el seu component Natxo Terrés ha dit que els venia de gust retrobar-se en aquest concert amb Lax'n'Busto.
El grup Lax'n'Busto, després de la seva gira de trobada, està immers en un tour per celebrar el seu 40è aniversari i en el qual repassen els clàssics de la seva carrera.
Aquesta nova confirmació del Sons del Món s'afegeix a un cartell en el qual ja figuren Pablo Alborán, Joan Dausà, Sergio Dalma i Rosana.