Gossos iniciarà en el Festival Strenes de Girona la seva gira per celebrar els 20 anys de 'Corren'

GIRONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
La banda Gossos iniciarà en el Festival Strenes de Girona la seva gira de tornada als escenaris per celebrar els 20 anys de 'Corren', una de les seves cançons més emblemàtiques, informa el festival aquest dimecres en un comunicat.
El grup de Manresa (Barcelona) actuarà el 30 d'abril a les escales de la catedral de Girona, amb un doble concert a les 19.30 i les 22 hores, i les entrades es posaran a la venda aquest dijous.
Gossos oferirà un repertori especial amb les cançons més significatives i populars de la seva trajectòria musical i el seu pas per l'Strenes forma part d'una gira de 12 concerts a Catalunya durant el 2027, sense que això impliqui una reactivació indefinida del projecte.