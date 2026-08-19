La Gossa Sorda actuarà als concerts de la Diada a Barcelona organitzats per Òmnium

BARCELONA 19 ago. (EUROPA PRESS) -
El grup valencià La Gossa Sorda actuarà als concerts gratuïts de la Diada de l'11 de setembre a Barcelona organitzats per Òmnium Cultural, ha informat l'organització en un comunicat aquest dimecres.
Aquest concert, que se celebrarà al Passeig Lluís Companys de Barcelona, serà el primer i únic gratuït que fa la banda a Catalunya, després que hagin reprès l'activitat després de 10 anys allunyats dels escenaris.
L'espectacle començarà a les 21.30 hores i es complementarà també amb les actuacions de DJ Trapella, a les 19 hores, i de DJ K-ZU, a les 23.45 hores, i entre mitges Òmnium farà un breu acte polític dirigit als joves.