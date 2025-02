Glòria Sánchez i David Aparicio guanyen el Premi Carles Rahola de fotografia de premsa

La periodista Carme Martínez rep el guardó a la categoria de ràdio

GIRONA, 27 febr. (EUROPA PRESS) -

Els fotògrafs Glòria Sánchez i David Aparicio han guanyat aquest dijous el XVI Premi Carles Rahola de millor fotografia de premsa, segons ha informat la Diputació de Girona en un comunicat després de l'acte de lliurament dels guardons celebrat a l'Auditori de Girona.

Sánchez ha estat premiada per 'Revolta pagesa' --no publicada--, "per la força de la fotografia i de la mateixa acció, amb un enquadrament que convida a l'espectador a ser part de l'esdeveniment", mentre que en la mateixa categoria, Aparicio ha rebut el guardó per 'Dana', fotografia publicada al 'Diari de Girona', que "expressa una situació terrible en una composició perfecta".

En la categoria de comunicació periodística, el premi ha estat per a Lluís Manyoses, Núria Gari, Núria Mayà i Jaume Bertranpetit per 'Retrats de vida', un projecte "molt ambiciós que vol generar un arxiu visual que reculli la memòria oral de la vall de Camprodon" (Girona).

PREMSA I RADIO

La guanyadora del millor treball en premsa ha estat Gemma Busquets per 'Elles als ajuntaments. Pioneres de la política local', publicat a la 'Revista de Girona', projecte sobre la història d'unes dones que durant molts anys van ser "invisibilitzades i oblidades".

La directora de Ràdio Girona, Carme Martínez, ha rebut el Premi Miquel Diumé al millor treball en ràdio pel seu projecte 'Obligades a casar-se', una sèrie de reportatges periodístics sobre els matrimonis forçats.

TELEVISIÓ, INFORMACIÓ DIGITAL I COMUNICACIÓ

El premi al millor treball en televisió ha estat per a Marc Faro, Sandra Rierola, Teresa Ibars, Laia Manresa, Carles Señalada, Anna Teixidor i Joan Torrents per 'Murs de silenci. Gran Escala 2000', emès a 3Cat, un documental que "actualitza un tema que mostra una realitat molt crua i dona veu a les víctimes".

En la categoria de millor informació digital, Josep Lluís Vidal ha rebut el premi per 'Vescomtat de Cabrera, la força d'un territori', per una sèrie de pòdcasts, publicats a Marina360.cat, que posen en valor el patrimoni històric i cultural del territori de manera divulgativa.

Finalment, la millor iniciativa de comunicació institucional ha estat per a Rosa Andreu, Jordi Moragas i Laura Llunell per '85 anys del bombardeig a Sant Hilari', un treball per l'Ajuntament de Sant Hilari Sacalm que recupera la memòria històrica.

PREMI I BECA

Totes les categories estan dotades amb 1.000 euros, menys el premi al millor projecte de comunicació periodística, que té una dotació de 2.000 euros.

A més, la beca dels Premis Carles Rahola, convocada per l'Ajuntament de Girona i dotada amb 3.000 euros, ha estat per a Ariadna González per 'Els mitjans de comunicació digitals locals i els joves a les comarques gironines: estratègies, participació i sostenibilitat econòmica'.