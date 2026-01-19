Glòria Ribera, Berta Errando i Sadurní Vergés, Premis de Recerca, Creació i Pensament 2025

BARCELONA 19 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Premis de Recerca, Creació i Pensament 2025, impulsats per l'Institut del Teatre de Barcelona, han reconegut els projectes dels creadors Glòria Ribera, Berta Errando i Sadurní Vergés, informa la institució en un comunicat aquest dilluns.
El seu objectiu és fomentar la recerca i la creació artística i el jurat d'aquesta quarta edició ha destacat dels guardonats la seva "capacitat d'aportar mirades innovadores i de generar crítica, contribuint així a enriquir el panorama escènic contemporani".
Glòria Ribera ha estat premiada pel projecte 'La cançó catalana ultramoderna', que revisita el cuplet català; Berta Errando per 'Mobilitzacions i tancaments', sobre la memòria històrica i que aborda tres moments de lluita en contextos de repressió; i Sadurní Vergés per 'Mondo casino' sobre el potencial creatiu del joc.