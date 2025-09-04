La Global Sumud Flotilla posa rumb a Tunísia després d'atracar dos dies a Menorca

PALMA 4 set. (EUROPA PRESS) -
La Global Sumud Flotilla ha sortit aquest dijous de Menorca i ja es dirigeix a Tunísia després d'haver passat uns dies atracada per reparar alguns vaixells avariats pels efectes de la tempesta.
Així ho ha confirmat amb un vídeo a les seves xarxes socials l'exalcaldesa de Barcelona i activista Ada Colau, que es troba embarcada en un dels vaixells que participen en aquesta acció que pretén obrir un corredor humanitari cap a la Franja de Gaza i trencar el bloqueig d'Israel.
Colau ha indicat que la tempesta ha fet que les barques més petites tinguessin aquestes "necessitats tècniques" de parar però ha incidit que aquest alt els ha servit per reorganitzar l'expedició i assistir a jornades de formació en cas d'emergència.
D'aquesta manera, ha indicat que segueixen amb la seva missió d'obrir aquest corredor humanitari, quelcom que ha recriminat que "haurien d'estar fent els governs" pel que "ha de fer-ho la població".
Colau ha posat en valor les manifestacions propalestines a Bilbao al pas de la Volta a Espanya o els advertiments dels estibadors italians per paralitzar els ports del seu país.
"La gent té més poder del que li fan creure i s'aconseguirà que els governs europeus, que s'omplen la boca de parlar de democràcia i drets humans, deixin de posar-se de perfil i detinguin el tràfic d'armes amb Israel i imposin sancions comercials per detenir aquest genocidi", ha subratllat.