La Global Sumud Flotilla comença a sortir de Barcelona després de tornar a port pel mal temps

Està composta per una vintena de vaixells i 300 tripulants
BARCELONA, 1 set. (EUROPA PRESS) -
La vintena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla que van haver de tornar el diumenge a la nit al Port de Barcelona per culpa del mal temps han començat a sortir progressivament des de les 19.30 hores d'aquest dilluns per portar ajuda humanitària a Gaza.
La flotilla va partir aquest diumenge des del Moll de la Fusta de Barcelona amb unes 300 persones, entre les quals estan l'activista sueca Greta Thunberg i l'exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.
Poc després de sortir, la flotilla va decidir tornar a port a causa de les "condicions meteorològiques adverses" i posposar la travessia per evitar complicacions.
"Amb vent de més de 30 nusos i davant de la imprevisible naturalesa del Mediterrani, hem pres la decisió de prioritzar la seguretat i benestar de tots els participants i garantir l'èxit de la missió", va explicar l'organització en un comunicat aquest dilluns.
Després de reunir-se aquest dilluns al matí, finalment l'organització ha decidit reprendre l'expedició, després d'una millora de les condicions meteorològiques.
AMENAÇA D'ISRAEL
Així ho ha decidit l'organització malgrat saber-se que el ministre de Seguretat Nacional d'Israel, Itamar Ben Gvir, ha presentat una proposta davant del Govern per endurir la resposta a l'arribada de la flotilla i que implica catalogar de "terroristes" als activistes que viatgen a bord.
Un dels coordinadors de la flotilla, l'activista Saif Abukeshek, ha afirmat que Israel els tracta com a terroristes "per justificar els seus crims".
"Israel dona la categoria de terroristes a tots els palestins, tinguin un dia de vida o 100 anys. És a dir, aquesta política d'Israel s'utilitza per justificar els crims que volen cometre", ha subratllat Abukeshek, que ha recordat que tant la missió com els materials que transporten són legals.