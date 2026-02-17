Gisèle Pelicot diu que s'ha reconstruït "sobre un camp de mines" i que s'ha tornat a enamorar

Clement Mahoudeau/AFP/dpa - Arxiu
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
Gisèle Pelicot, víctima de les violacions organitzades durant una dècada al seu domicili pel seu exmarit Dominique Pelicot, condemnat a 20 anys de presó, ha expressat que s'ha reconstruït "sobre un camp de mines" i que s'ha tornat a enamorar, un fet que no creia que passaria perquè, segons ella, tenia necessitat de solitud.
Pelicot, que ha publicat un llibre amb les seves memòries, 'Un himne a la vida' (Ara Llibres), ha assenyalat que haver escrit el llibre li ha permès fer "una introspecció, un balanç de la meva vida" i ha remarcat que les violacions organitzades durant una dècada pel seu exmarit van ser, en les seves paraules, un cataclisme.
Preguntada per si la seva relació amb els homes ha canviat, ha explicat que davant el tribunal hi havia homes de totes les edats i de totes les categories socioprofessionals: "Evidentment és una categoria d'homes que funciona així. No poso al mateix sac tots els homes, feliçment. He tingut amics homes a la meva vida".