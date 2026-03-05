Gisèle Pelicot defensa canviar de mentalitat davant la "dominació masculina" contra les dones

Sobre denunciar el seu cas, assegura: "Ni un sol dia de la meva vida he lamentat prendre aquesta decisió"
BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -
La francesa Gisèle Pelicot, víctima de les violacions organitzades durant una dècada a casa seva pel seu exmarit Dominique Pelicot --condemnat a 20 anys de presó--, ha defensat canviar de mentalitat davant la "dominació masculina" que afirma que continua existint en l'actualitat contra les dones.
Ho ha dit en una entrevista amb un reduït grup de periodistes, entre ells Europa Press, aquest dijous a Barcelona per presentar les seves memòries 'Un himne a la vida' (Lumen/Ara Llibres), en la qual ha recordat que ella va ser "sotmesa i abusada mitjançant la submissió química", però que cada dia es veuen altres tipus de violència domèstica i contra les dones.
"Tot això és violència, però també és un instrument de dominació masculina. I ens preguntem també com a societat per què es comporten així. No es tracta d'un simple succés, també es tracta d'una cosa intrínseca, que és dins la societat", afegeix.
Pelicot lamenta que hi va haver moments en què es va dubtar del seu relat tot i que aportés proves i que hi va haver persones que li deien que la seva història era poc creïble, que se la podria haver inventat, i creu que això demostra com la societat mira de "protegir-se" de fets com aquest.
Recorda que van aconseguir que tots els acusats fossin declarats culpables i que "la vergonya recaigués sobre ells i no sobre les víctimes", ja que el que passa sovint és que són les víctimes les que senten vergonya i es culpabilitzen, segons ella.
"Però jo vaig ser capaç d'aguantar i no ho lamento. Ni un sol dia de la meva vida he lamentat prendre aquesta decisió", diu amb un somriure.
"UN MISSATGE D'ESPERANÇA"
Ha volgut fer una crida a totes les dones que passen per situacions així, i els ha demanat que "no s'aïllin, perquè no s'han de sentir soles" i que acudeixin a algun familiar o a algú de confiança i expliquin el que estan vivint.
"I, sobretot, que denunciïn, que no es quedin en l'aïllament, que siguin escoltades, tot i que no tinguin un judici, però que se les pugui escoltar. Les dones no s'han d'aïllar mai, perquè quan s'aïllen, aleshores no les escolta ningú i han de passar soles per aquest patiment, cosa que jo també vaig haver de passar", indica.
Considera que els joves avui dia són cada cop més sexistes i masclistes i que, davant això, aquest llibre és "un missatge d'esperança, que parla a totes les generacions confoses", i insisteix en la necessitat d'establir un equilibri entre els homes i les dones i viure en harmonia.
LA POLICIA I LA JUSTÍCIA, "UNA MICA SUPERATS"
Pelicot veu necessari lluitar contra aquestes situacions i considera que els diferents recursos que existeixen en l'actualitat, com la policia o la justícia, estan "una mica superats pel que passa avui dia", i creu que estan poc formats.
El que sí creu que cal és conscienciar la societat, sobretot els més joves, sobre la importància de tenir respecte cap als altres i el seu consentiment: "Tot passa fonamentalment per l'educació, pel respecte cap als altres. Només així es podran canviar les coses".
8M A PARÍS AMB LA SEVA FILLA
A més, ha explicat que aquest diumenge 8 de març, Dia Internacional de les Dones, serà a París amb la seva filla per celebrar la jornada i manifesta que per ella, el fet de poder estar juntes un dia així, "és molt important".
Finalment, assegura que no desitja oblidar el que li ha passat, perquè assegura que li és impossible, però que vol continuar cap endavant: "Per això soc aquí també davant vostre, i ho considero com una sort. Estic molt agraïda a l'univers".