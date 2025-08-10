Girona i Lleida tenen avís taronja de l'Aemet per calor i Barcelona, avís per tempesta

MADRID / BARCELONA 10 ago. (EUROPA PRESS) -
Tota Girona i Lleida estan amb avís taronja per altes temperatures aquest diumenge, a més d'avís per tempestes arreu de Barcelona i avís per calor a tot Barcelona i Tarragona, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).
Un total 44 províncies estatals estan en avís per altes temperatures, de les quals 22 arriben al nivell taronja, i diverses illes Canàries continuaran en nivell vermell: Gran Canària, Lanzarote, Fuerteventura i Tenerife.
Se superaran els 35 graus en la major part de la Península i a Canàries, així com en punts de les Balears. S'arribarà als 40 °C en àmplies zones de la meitat sud del vessant atlàntic i de l'arxipèlag canari. Aquest mateix valor es podrà registrar també a les depressions del nord-est i punts del sud de Galícia i de l'altiplà nord.