Girona impulsa el canvi en el model assistencial sanitari amb 3 projectes d'atenció integrada

GIRONA, 25 ago. (EUROPA PRESS) -
Les Árees Integrades de Salut (AIS) de Girona Interior, Baixa Tordera i Alt Empordà, de la Regió Sanitària de Girona, presentaran tres projectes d'atenció integrada per adaptar el sistema de salut català als nous reptes socials, ha informat la Generalitat de Catalunya en un comunicat aquest dimarts.
L'envelliment de la població, l'augment de la cronicitat, la complexitat social, la falta de professionals i les tecnologies digitals són alguns dels reptes als quals el sistema sanitari vol adaptar-se.
El gerent de la Regió Sanitària de Girona, Jaume Heredia, explica que l'objectiu de les 5 AIS establertes a Girona és "reorganitzar el sistema al voltant de les necessitats de les persones, no dels dispositius".
PROGRAMES DE LES AIS
L'AIS de Girona Interior ha desenvolupat el projecte 'AIS 360º: Domicili, Comunitat, Continuïtat, Equitat i Integració', que agrupa els recursos del Gironès, Pla de l'Estany, la Garrotxa i la Vall de Camprodon, i vol assegurar que qualsevol ciutadà rebi la mateixa atenció sanitària sense importar el seu lloc de residència.
El pilar del programa és la Unitat Territorial d'Atenció Domiciliària Integrada (UTADI), que ja s'ha desplegat a la comarca de la Garrotxa, i garanteix respostes sanitàries les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any al mateix domicili del pacient.
D'altra banda, l'estratègia de l'Alt Empordá, una comarca amb alta dispersió demogràfica i envelliment creixent, ha desenvolupat un programa de continuïtat assistencial perquè els pacients complexos rebin un seguiment coordinat entre l'Hospital de Figueres, el centre Bernat Jaume i les 8 àrees de salut del territori, a més d'impulsar l'hospitalització a domicili.
En aquesta comarca es preveu que la població de més de 65 anys arribi al 52% en 2042, per la qual cosa la Càtedra d'Envelliment i Salut, creada per la Fundació Salut Empordà i la Universitat de Girona aquest 2026, preveu convertir el territori en un "laboratori viu" per a la gent gran, promovent un envelliment actiu que respongui a la multiculturalitat de la zona.
Finalment, l'AIS Baixa Tordera, amb prop de 220.000 habitants, pretén desenvolupar un programa on l'atenció primària, hospitalària, intermèdia, domiciliària i comunitària funcionin de manera integrada amb protocols consensuats i una gestió dels pacients compartida.
La proposta que fan és 'Finestra Única' d'Atenció Domiciliària, que centralitza i valora les peticions del pacient per derivar-ho al recurs més adequat, a més de plantejar la reorganització dels hospitals de Calella i Blanes, i preveu introduir eines de IA per al triatge de patologies de l'aparell locomotor.