Girona i Educació signen l'acta de lliurament de la nau de l'antiga fàbrica Simon

GIRONA 6 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Ajuntament de Girona i la Conselleria d'Educació i FP de la Generalitat i han signat aquest dijous l'acta de lliurament i recepció dels immobles situats en els números 142-144 del carrer Barcelona, corresponents a les naus de l'antiga fàbrica Simon, per acollir el nou Institut Ermessenda de Girona.
A part de la cessió de les instal·lacions, l'Ajuntament està ultimant la tramitació per aprovar el projecte de reparcel·lació de la zona, "últim pas per poder cedir la parcel·la a la Generalitat i facilitar així la construcció" de l'equipament, informa el Departament en un comunicat.
L'alcaldessa accidental de Girona, Sílvia Aliu, ha destacat que el nou institut és una necessitat per a la qualitat de l'educació pública a Girona: "Fem entrega de la nau al Departament amb l'esperança que aviat pugui ser una realitat".
El director dels serveis territorials d'Educació i FP de la Generalitat a Girona, Miquel Marcé, ha afirmat que la Conselleria durà a terme els treballs inicials de condicionament de l'edifici, previs a la redacció del projecte de rehabilitació i a l'inici d'obres, "previst en dos anys".
La construcció del futur institut forma part de la transformació de l'accés sud de la ciutat, i es preveu que les noves instal·lacions ofereixin ESO, Batxillerat i escola d'adults, i que tinguin capacitat per 690 alumnes.