Girona declara 2 dies de dol pels dos morts al barri de Font de la Pólvora

L'alcalde ordena convocar la Junta Local de Seguretat



GIRONA, 24 juny (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Girona ha decidit declarar dies de dol aquest dimarts i dimecres, pels dos morts durant un tiroteig al barri de Font de la Pólvora diumenge a la nit.

Per a aquest dimarts a les 12 ha convocat un minut de silenci a la plaça del Vi "en record de les víctimes i per expressar el suport a familiars i amistats", informa l'Ajuntament.

Una baralla va causar quatre ferits greus, que van ser traslladats a l'Hospital Trueta de Girona, on en van morir dos (un home de 48 anys i una dona de 44) i on a l'entrada es van viure moments de tensió.

LA FONT DE LA PÓLVORA

L'alcalde, Lluc Salellas, ha dit via X que aquest dilluns al matí ha donat l'ordre de convocar la Junta Local de Seguretat, ja que la gravetat dels fets al barri "requereix la implicació de tots els cossos policials i de totes les administracions".

Ha afegit que la coordinació de totes les institucions és imprescindible "per contenir la situació ara i per treballar en una solució per al barri a llarg termini".

Salellas considera que cal actuar en matèria de seguretat, "i també més recursos" per afrontar de manera integral la complexitat del barri.

"Font de la Pólvora també és Girona i les veïnes i veïns han de poder fer la seva vida amb seguretat", i per això ha assegurat que actuaran amb determinació sempre que sigui necessari.