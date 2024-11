Girona acollirà un concert solidari per recaptar fons per als afectats per la dana

GIRONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -

Girona acollirà l' 1 de desembre un concert solidari per recaptar fons per a les persones damnificades per les inundacions a la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, que han deixat més de 200 morts fins a aquest diumenge, informa el consistori en un comunicat.

El concert se celebrarà al Palau Firal amb entrades a 12 euros, s'oferirà la possibilitat d'adquirir entrades en fila zero, i el cartell s'anunciarà en pocs dies.

Un dels organitzadors és 'Propaganda pel Fet', una cooperativa que treballa en el sector de la indústria musical i que ha treballat històricament amb grups de la Comunitat Valenciana.