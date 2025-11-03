La gira de Sergio Dalma passarà per Esparreguera (Barcelona), Cervera (Lleida), Tarragona i Barcelona

BARCELONA 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El cantant Sergio Dalma ha anunciat les 22 primeres dates de la gira 'Ritorno a Via Dalma', un tour durant el qual passarà per les localitats catalanes d'Esparreguera (Barcelona), Cervera (Lleida), Tarragona i Barcelona.
El tour arrencarà el 14 de març del 2026 amb un primer concert a Sant Sebastià i finalitzarà al Movistar Arena de Madrid el 21 de febrer del 2027, informa aquest dilluns la promotora The Project en un comunicat.
Dalma actuarà el 21 de març al Teatre La Passió d'Esparreguera, el 18 d'abril al Gran Teatre de La Passió de Cervera, el 25 d'abril al Tarraco Arena de Tarragona i el 30 de gener del 2027 al Palau Sant Jordi de Barcelona.