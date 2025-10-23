Ginestà publicarà un nou àlbum la primavera del 2026

BARCELONA 23 oct. (EUROPA PRESS) -
El grup Ginestà ha anunciat que publicarà el seu cinquè àlbum d'estudi la primavera del 2026 i ha editat el single 'Les coses senzilles', informa aquest dijous la discogràfica Halley Records en un comunicat.
Els germans Júlia i Pau Serrasolsas, un mes després d'haver publicat 'T'estimo tant', aposten en el tema 'Les coses senzilles' per fer una invitació a abaixar el ritme i connectar amb allò essencial.
Segons el grup, la cançó "pretén fixar-se en allò que sovint es passa per alt i que, al mateix temps, és el que sosté", i la publicació d'aquests dos singles és l'avantsala del seu cinquè de llarga durada.