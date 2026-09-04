Ginestà i Nil Moliner publiquen la cançó 'Amb qui estaràs?'

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El duo Ginestà i el cantant Nil Moliner han publicat la cançó 'Amb qui estaràs?', una col·laboració que creix des de la intimitat fins a passatges que s'acosten al pop-rock, informa aquest divendres la discogràfica Halley Records.
La cançó 'Amb qui estaràs?' desplega una història situada als carrers de Barcelona convertint la metàfora del cor trencat en records escampats per la ciutat i cadascun conserva un record.
La col·laboració va començar a prendre forma fa més d'un any i es va formalitzar després que Nil Moliner convidés Ginestà a obrir el seu últim concert de la gira al Palau Sant Jordi de Barcelona.