Gil Pratsobrerroca en un Sant Jordi com a escriptor: "Estar a l'altre costat és intens"

BARCELONA 23 abr. (EUROPA PRESS) -
El guionista i ara escriptor català Gil Pratsobrerroca, que acaba de publicar el seu primer llibre 'El joc del silenci' s'ha mostrat sorprès en la seva primera diada de Sant Jordi com a autor: "Jo sempre venia a Barcelona des de Vic (Barcelona) a passar el dia, però estar a l'altre costat és intens".
Preguntat pel tipus de lector que està coneixent durant les signatures, Pratsobrerroca ha celebrat aquest dijous en unes declaracions a Europa Press la seva "amplitud", havent atès des de persones de 19 anys a gent de fins i tot 70 o 80 anys.
Com a anècdota, Pratsobrerroca ha explicat que una dona li ha demanat que li dediqués un exemplar al seu gos: "No sabia que ara els gossos llegissin", ha ironitzat.