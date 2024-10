Giancarlo Esposito rep un premi Màquina del Temps del Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

L'actor, director i productor estatunidenc Giancarlo Esposito ha rebut la tarda d'aquest divendres un premi Màquina del Temps del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya en reconeixement a la seva trajectòria.

"M'encanta el que faig", ha assegurat en recollir-lo, abans de la projecció de la pel·lícula de debut de Destryn Allyn Spielberg 'Please don't feed the children' en la qual interpreta a un policia.

L'actor ha agraït al Festival de Sitges el guardó, i ha expressat la importància que atorga a la creativitat i a la inspiració.

Ha dit que està "commogut" per rebre el premi en una sala tan plena de públic, i s'ha mostrat convençut que la creativitat pot canviar el món.

Esposito, popular pel seu paper de Gus Fring en les sèries 'Breaking Bad' i 'Better call Saul', ha aparegut en pel·lícules com 'Fes el que hagis de', 'Smoke', 'Sospitosos habituals', la més recent 'Maxxxine' i sèries com 'The boys' i 'The mandalorian'.