El Germans Trias de Badalona (Barcelona) coordina l'estudi de l'OMS sobre l'hantavirus dels Andes

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), Roger Paredes, coordina la investigació internacional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'hantavirus dels Andes (ANDV), arran del brot vinculat al creuer MV Hondius.
Paredes, que també és investigador d'IrsiCaixa i director científic de la Fundació Lluita contra les Infeccions, coordinarà un estudi observacional que caracteritzarà els aspectes "clau" de la infecció, informa el Germans Trias en un comunicat d'aquest dilluns.
Aquests aspectes inclouen períodes d'incubació, mecanismes de transmissió, factors associats a les formes més greus de la malaltia i factors immunològics i virològics, aquests últims coordinats per l'investigador principal d'IrsiCaixa i de l'Institut d'Investigació Germans Trias Julià Blanco i la investigadora principal d'IrsiCaixa Nuria Izquierdo-Useros.
L'estudi s'ha activat de manera coordinada a 21 països de 4 continents, la qual cosa "demostra la capacitat de la comunitat científica internacional per generar evidència de manera ràpida" davant l'aparició d'una emergència sanitària.
La iniciativa compta amb el suport de l'OMS, de la UK Health Security Agency (UKHSA), de la xarxa europea BeReady i d'institucions acadèmiques, assistencials i de salut pública d'arreu del món.