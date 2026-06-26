Capdevila, reelegit president de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El periodista Germà Capdevila ha revalidat la presidència de l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català (Appec) amb el suport unànime de l'assemblea.
La nova junta directiva de l'associació la completen Antonio Medina (Abacus) com a vicepresident i Montserrat Tudela ('Auriga') com a secretària, informa l'Appec en un comunicat d'aquest divendres.
Els vocals seran Mònica Estruch ('Cavall Fort' i 'El Tatano'), Bernat Puigtobella ('Núvol'), Manuel Pérez ('Entreacte') i Marina Quer ('Time Out').
Durant l'assemblea s'han exposat les actuacions dutes a terme durant l'últim any, incloent l'Appec Impulsa, un programa d'acompanyament estratègic per a capçaleres de petit format.
També s'ha presentat l'acord amb l'Oficina per a la Justificació de la Difusió (OJD) per incrementar les dades d'audiència auditats i facilitar així l'accés a subvencions, i el segell Ecoedició, destinat a les revistes "compromeses amb la sostenibilitat i el medi ambient".