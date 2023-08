El geriàtric de Santa Coloma (Barcelona) va detectar indicis de sarna "fa mesos" i va aplicar mesures

El primer control després de confirmar-se va començar el 4 d'agost i el repetirà aquest divendres



El geriàtric Lantus Olimpo de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) va detectar "des de fa uns mesos la presència d'unes lesions inespecífiques que cursaven amb intensa picor" a la pell dels residents, que ho va comunicar a les autoritats sanitàries i que no es va obtenir un diagnòstic definitiu de sarna fins al 31 de juliol.

En un comunicat aquest dilluns, el grup Lantus --al que pertany la residència-- ha explicat que va comunicar a les autoritats sanitàries i al Servei de Vigilància Epidemiològica (SVE) l'existència d'aquestes lesions "amb l'objectiu de tenir un diagnòstic clar de les mateixes", i insisteix que han seguit els protocols establerts.

El grup ha assegurat que no va obtenir "un diagnòstic definitiu d'escabiosis fins aquest passat 31 de juliol", i afegeix que les mesures farmacològiques i ambientals per controlar el brot es van aplicar el divendres 4 d'agost i que es repetiran aquest divendres 11.

A més, ha valorat l'assistència rebuda per autoritats sanitàries, l'Hospital Espíritu Santo de Santa Coloma, el SVE i l'Ajuntament, i ha remarcat que la residència "mai ha volgut fer reclamacions a cap departament o autoritat sanitària abans descrita".

UN FAMILIAR DENUNCIA "TARDANÇA DEL DIAGNÒSTIC"

El grup ha informat en el seu escrit que, durant el procés, un familiar ha presentat "una denúncia davant la tardança del diagnòstic".

Ha afegit que, després de la primera administració de la medicació oral i del tractament ambiental, s'ha observat "una millora en la simptomatologia de tots els afectats, que finalitzarà amb la següent tanda farmacològica el proper 11 d'agost".

En un altre document, el comitè d'empresa de la residència afirma haver estat informat de l'aparició de lesions cutànies en alguns residents, així com de la desinfecció de tot l'edifici com a "mesura preventiva davant una possible plaga d'insectes, així com de la col·locació d'insectocaptors a totes les plantes".

Finalment, el grup ha assegurat que els familiars i treballadors de la residència "han estat a tot moment informats de totes les actuacions que s'estaven realitzant".