Gerard Casas, nou assessor en política lingüística de la Generalitat de Catalunya

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El Govern ha nomenat aquest dimarts el professor Gerard Casas com a nou assessor en política lingüística de la Conselleria de Recerca i Universitats de la Generalitat, informa en el document d'acords de govern, després del Consell Executiu.
Doctor en Ciències Polítiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra (UPF), actualment exerceix com a professor d'ESO i professor col·laborador dels graus d'Història i Geografia i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC); i el 2011 va col·laborar com a investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) en el Diccionari de parlamentaris de Catalunya (1808-1868).
El 2007 va treballar com a avaluador de projectes de recuperació de la memòria històrica en el departament de Participació i Relacions Institucionals de la Generalitat; i a partir del 2011 va exercir de mestre a diferents centres i instituts de Girona.